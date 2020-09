Cyberpunk 2077 : la démo du TGS 2020 comparée à celle du TGS 2018

Attendu depuis longtemps par bon nombre de joueurs, Cyperpunk 2077 débarquera dans quelques semaines, le 19 novembre prochain. Habilement, CD Projekt Red livre régulièrement de nouvelles vidéos ; la dernière en date, d’une dizaine de minutes, sort directement du Tokyo Games Show 2020.

Celle-ci contient plusieurs séquences déjà montrées lors du même évènement version 2018 ; de quoi offre un point de comparaison idéal pour juger de l’évolution des graphismes en deux ans.

Un The Witcher 3 avec du ray tracing en 4K à 60 ips est en préparation

Une version 2020 plus belle que celle de 2018

C’est ce à quoi s’est attelé un dénommé rustyspear11. Le résultat est disponible sur Reddit et ci-dessous. Notez qu’un comparatif semblable avait été effectué en juin dernier à l’occasion du Night City Wire, là encore entre la version 2020 de Cyperpunk 2077 et celle de 2018. Le bilan était sans appel : pas l’ombre d’un downgrade. Ici encore, même constat : la démo du TGS 2020 est globalement plus belle que l’ancienne.

Sur YouTube, Tech’s Interceptor propose une vidéo du même acabit.

Sur PC, rappelons que Cyberpunk 2077 supporte le ray tracing RTX et le DLSS 2.0. CD Projekt Red a livré les configurations minimale et recommandé pour son jeu, mais pas encore celles préconisées pour profiter du ray tracing. Le studio a indiqué qu’il les communiquerait prochainement.