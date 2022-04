Darty casse le prix des Airpods Pro d’Apple !

Difficile aujourd’hui d’utiliser son smartphone sans une paire d’écouteurs sans fil de qualité. Vous avez un iPhone, mais vous n’avez pas les moyens d’acheter des Airpods ? Darty a pensé à vous et vous propose une réduction exceptionnelle de -7% sur une paire d’Airpods Pro.

En vous rendant dès maintenant chez Darty, vous pouvez ainsi vous procurer des Airpods Pro pour seulement 239€ au lieu de 259€.

En prime, l’enseigne vous offre :

Jusqu’à 4 mois d’abonnement offerts pour Apple Music Spécial Famille.

-50% de réduction sur un étui pour Airpods Pro (valable jusqu’au 31/12/2022).

Pour profiter de l’étui à moitié prix, vous devez ajouter votre paire d’écouteurs et l’étui à votre panier. Le montant de l’étui sera automatiquement déduit du montant total de votre panier.

Une réduction active et dynamique du bruit et un confort repensé

Conçus pour vous accompagner dans votre quotidien, les Airpods Pro sont disponibles en 3 tailles avec des embouts fuselés pour un confort optimal. Ils peuvent s’adapter à la forme de vos oreilles et vous assurent des heures d’écoute sans gène ni douleur.

Vous pouvez utiliser vos Airpods Pro pour travailler ou encore prendre les transports en commun et utiliser la technologie de Réduction active du bruit. Vous êtes ainsi en immersion totale dans votre contenu audio. Pour plus de sécurité, les écouteurs d’Apple vous proposent un mode Transparence afin d’entendre uniquement les bruits utiles autour de vous comme les bruits de la circulation ou encore les annonces dans les transports.

Côté audio, ils vous offrent une qualité exceptionnelle grâce à un haut-parleur à faible distorsion et longue excursion afin de proposer des basses puissantes et équilibrées. Le son est pur et cristallin grâce à un amplificateur à gamme dynamique élevée et à très faible consommation d’énergie.

Pour ceux qui aiment passer du temps au téléphone avec leurs proches ou regarder des vidéos, les Airpods Pro offrent une latence audio très faible afin d’éviter les décalages.

Vous êtes intéressé par ces écouteurs ? Rendez-vous donc de suite chez Darty pour en profiter à prix cassé !