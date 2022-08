Darty réduit le prix du Huawei Band 7 pour la rentrée scolaire

Voir le Huawei Band 7 noir chez Darty

Quelle meilleure période pour faire des économies que la rentrée scolaire ? Après des vacances coûteuses pour les plus chanceux et/ou des courses de rentrée à faire absolument, rare sont ceux qui diraient non à une bonne affaire à la fin du mois d’août. C’est dans ce contexte que l’on a trouvé pour vous une offre très intéressante : le bracelet connecté Huawei Band 7 à prix mini chez Darty !

Pendant quelques jours, l’enseigne propose en effet le bracelet connecté pour seulement 49,99€ au lieu de 59,99€. Vous avez de plus le choix entre plusieurs coloris : noir, vert ou rose.

Aussi, si vous achetez l’un de ces bracelets chez Darty, vous profitez également de 4 mois d’abonnement offerts pour la plateforme de streaming musical Deezer Premium ou Famille (au choix).

Un design ultra fin et jusqu’à 2 semaines d’autonomie

Très qualitatif malgré son prix bas, le Huawei Band 7 vous fait profiter de ce qu’il se fait de mieux en ce moment dans le secteur des bracelets connectés. Avec le Huawei Band 7, vous bénéficiez en effet d’un design ultra mince qui s’alliera avec tous les styles et saura se fondre sur votre poignet en toute discrétion.

Le bracelet propose plus de 4000 cadrans et un affichage Always On Display pour vous montrer des informations clé toute la journée sans jamais que l’écran ne s’éteigne.

Autre gros point fort du Huawei Band 7, son autonomie. Le bracelet peut en effet tenir sans recharge jusqu’à 14 jours, et ce, dans plusieurs scénarios d’utilisation. Si vous l’utilisez intensément, comptez jusqu’à 10 jours avant de devoir le recharger. Cette batterie impressionnante vous permet ainsi d’amener votre bracelet dans tous vos voyages et vacances sans avoir à le recharger. Une liberté très appréciée, surtout pour un bracelet connecté dans cette gamme de prix. Et si vous êtes pressé, pas de problème ! En seulement 5 minutes, vous pouvez recharger votre bracelet pour 2 jours d’utilisation.

Côté fonctionnalités, on retrouve pas moins de 96 modes d’entraînement, la mesure de l’indice de capacité de course, le VO2Max, le temps de récupération et des conseils basés sur vos performances. Il propose aussi les appels et messages entrants, les commandes musicales et les prévisions météorologiques.