Darty casse le prix du Lenovo Ideapad 3 avec jusqu’à -200€ de réduction

Darty vous propose 3 offres exceptionnelles pour profiter du Lenovo Ideapad 3 17ADA05 pour seulement 449,99€ au lieu de 649,99€ :

Une remise de -100€ dans le cadre des soldes d’été.

Une remise de -50€ en inscrivant le code JUIN50 pendant votre commande (valable jusqu’au 27/06 à 10h)

Une réduction de -50€ pour tout achat en simultané d’OFfice Famille et Etudiant 2021 (valable jusqu’au 30/06 inclus)

En tout et pour tout, vous profitez d’une réduction de -200€, un fait incroyable pour un PC portable dans cette gamme de prix !

Un processeur AMD Ryzen et 8Go de mémoire vive

En vous procurant ce PC portable, vous économisez donc beaucoup d’argent tout en profitant d’un PC portable de qualité. Le Lenovo Ideapad 3 est d’entrée de gamme certes, mais il est loin d’être négligeable dans le secteur des PC.

L’ordinateur portable est notamment doté d’un processeur AMD Ryzen 563500U, de 8Go de mémoire vive DDR4 et de 512Go de stockage SSD. Il vous fait ainsi bénéficier de performances extraordinaires, surtout pour ce prix. Pour moins de 450€ grâce à Darty, vous pouvez ainsi profiter d’un PC parfait pour travailler, mais aussi pour le gaming, et ce, sans vous ruiner.

Son écran est aussi de grande qualité avec une taille de 17,3 pouces HD et une résolution de 1600 x 900 pixels. L’image est riche en détails et très nette et vous offres des contrastes profonds et équilibrés.

