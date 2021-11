Darty casse les prix du rayon Logitech pour le Black Friday

Pour célébrer le Black Friday, Darty frappe fort et vous propose son rayon Logitech à prix cassé. Vous pouvez ainsi profiter de réductions allant jusqu’à -30% sur de nombreux accessoires. Parmi les plus grosses ventes, on compte un ensemble clavier et souris Logitech MK29 sans fil à 27,99€ au lieu de 39,99€. Une remise immédiate de 30% à ne pas rater.

Logitech à prix cassé : le Black Friday chez Darty

Parmi toutes les offres proposées sur le site de Darty, on note également :

Mais attention ! Toutes ces offres ne sont valables que jusqu’à ce soir à minuit ! Alors ne perdez pas une seule seconde et rendez-vous dès maintenant sur le site de Darty pour en profiter.

