De 115 à 300 dollars pour les cartes mères B550

Comme annoncé, les cartes mères AMD B550 débarqueront demain, soit le 16 juin. Un chipset attendu depuis plusieurs mois, puisqu’il permettra de profiter du PCIe 4.0 avec un Ryzen 3000 sur une plateforme moins onéreuse que le chipset X570. Pour les consommateurs, il y aura du choix puisque fin mai, une liste a dévoilé les noms de 55 cartes mères B550. Newegg recense déjà bon nombre de modèles.

Le site propose des cartes signées MSI, Asus, Gigabyte ou encore ASRock. Pour les tarifs, il n’y a aucun modèle sous les 100 dollars. En l’état, la gamme de prix va de 115 à 300 dollars.

ASRock aux deux extrêmes

ASRock signe à la fois la carte la moins chère mais aussi la plus onéreuse. En effet, les ASRock B550 Phantom Gaming 4 et ASRock B550M PRO4 se négocient toutes les deux 115 dollars, tandis que la carte la plus coûteuse est la ASRock B550 Taichi. On ne connaît pas encore les prix pratiquées en France, mais on devrait vraisemblablement trouver des modèles à partir de 120 euros environ.

Source : TechPowerUp