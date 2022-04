De nouveaux drivers chez Creative, Logitech et ATI

Dell vient de publier des drivers pour les cartes son SoundBlaster Live! sous Windows 2000. Il s’agit de la version 5.0.0.3026, A09. Creative prévoit de sortir des drivers pour ses cartes à partir du mois prochain.

Creative Labs vient quand à lui de poster une FAQ sur le support de ses périphériques sur Windows 2000, et en profite pour déclarer que des drivers spécifiques pour la non moins célèbre SBLive! et ses cartes sons PCI 128 bits devraient sortir le mois prochain, suivi du support complet de tous ses périphériques (ses « vieilles » cartes sons par exemple) un mois plus tard.



Logitech vient quand à lui de poster les drivers version 9.0 de Mouseware. Deux grandes nouveautés par rapport à l’ancienne version, la 8.62 : la technologie WebWheel (censée simplifier la navigation sur internet), et le support, devinez de quoi, de Windows 2000 bien sur.

Enfin, ATI vient de faire une mise à jour massive de sa page drivers pour les ATI Fury et Fury Pro (processeur ATI 128 et 128 Pro).