Death Stranding offert pour l’achat d’une carte GeForce RTX

À partir d’aujourd’hui et jusqu’au 29 juillet, pour tout achat d’une carte graphique RTX, NVIDIA octroie un code Steam du jeu Death Stranding. Cela concerne les versions pour PC fixe et PC portable des GeForce RTX 2080 Ti, 2080 SUPER, 2080, 2070 SUPER, 2070, 2060 SUPER et 2060.

Heureuse coïncidence, l’entreprise a annoncé il y a quelques jours que Death Stranding tournait en 4K à 60 ips minimum sur tous les GPU GeForce RTX grâce au DLSS 2.0. Une affirmation vérifiée par notre confrère de Tom’s Hardware US. En effet, la RTX 2060, version desktop, atteint 77 images par seconde en moyenne avec le DLSS 2.0 réglé sur « Performance ».

Une vidéo pour Assassin’s Creed Valhalla, capturée à 60 ips

Une « expérience unique en son genre »

Pour mémoire, Death Stranding débarquera sur PC le 14 juillet prochain. Le soft de 505 Games et Kojima Productions était sorti le 8 novembre 2019 sur PS4. Vous pouvez le précommander pour 59,99 euros sur Steam.

Selon le descriptif, Death Stranding propose « une nouvelle expérience unique en son genre ». Dans celle-ci « Sam Bridges affronte un monde totalement transformé par le Death Stranding. Transportant les vestiges dissociés de notre futur, il s’embarque dans une aventure pour reconstruire un monde détruit ». Vous y croiserez notamment des Norman Reedus, Mads Mikkelsen, Léa Seydoux ou encore Lindsay Wagner virtuels.

Enfin, du côté d’AMD, l’entreprise offre Assassin’s Creed Valhalla pour l’achat d’un Ryzen 7 ou Ryzen 9.

Source : NVIDIA