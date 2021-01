Découvrez la citadelle de Minas Tirith toute flamboyante de ray tracing dans Minecraft RTX

La rencontre du mod Minecraft Middle-Earth et du RTX de NVIDIA.

Depuis octobre 2010, des fans s’échinent à recréer la Terre du Milieu dans Minecraft. Le nom de ce projet titanesque : Minecraft Middle-Earth. Façonnée dans WorldPainter et WorldMachine, la carte a des dimensions de 29 000 x 30 000 blocs ; cela équivaut à une superficie de 870 kilomètres carrés. Minecraft étant compatible RTX depuis quelques mois, NVIDIA a décidé de promouvoir sa technologie en utilisant la citée de Minas Tirith bâtie dans Minecraft Middle-Earth.

NVIDIA distille quelques comparatifs avec et sans ray tracing afin d’illustrer la plus-value apportée par le RTX.

D’autres lieux à parcourir

Si le projet Minecraft Middle-Earth vous intéresse, vous trouverez toutes les informations à son sujet sur le site officiel. « Commencez comme aventurier dans la maison de Bilbon et Frodon Sacquet, à Cul-de-Sac, et immergez-vous dans la Terre du Milieu. Plongez dans les profondeurs de la Moria, traversez la tour de l’Isengard et découvrez la citadelle de Minas Tirith. »

Par ailleurs, pour ceux qui préfèrent Harry Potter au Seigneur des Anneaux et qui ressentiraient une pointe de jalousie, le mod Witchcraft and Wizardry comblera certainement leurs envies. Celui-ci permet de déambuler dans plusieurs endroits emblématiques de la saga tels que Poudlard.