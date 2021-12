Découvrez les microphones QuadCast et SoloCast de HyperX à destination des joueurs et streamers

Les microphones directement intégrés au casque offrent bien souvent une qualité décevante. Pour améliorer son expérience de jeu et de streaming, ainsi que pour enregistrer des voix, un tel matériel n’est pas suffisant et il faut se tourner vers des solutions plus performantes. HyperX est l’une des références du marché et trois des produits de la marque vont nous intéresser tout particulièrement ici : les microphones QuadCast, QuadCast S et SoloCast.

HyperX SoloCast, un son de qualité sans prise de tête

Ce microphone USB est très simple à utiliser et offre une bonne qualité audio, ce qui en fait un excellent point de départ pour un premier micro de ce type. Son support flexible et réglable est très pratique pour la disposition personnalisée sur le bureau et compatible avec la plupart des tiges. De plus, il suffit de toucher le haut du microphone pour le désactiver, son indicateur LED indiquant si celui-ci est en train d’enregistrer ou non. De quoi faciliter la vie des utilisateurs.

Le HyperX SoloCast est compatible avec OBS, XSplit, Streamlabs et bien d’autres programmes de capture et diffusion audio et vidéo. Il est même officiellement certifié par TeamSpeak et Discord, deux acteurs majeurs de la communication entre joueurs.

Équipé d’une directivité cardioïde, le microphone capte en priorité les sources sonores situées directement devant lui. Bien placé, il permet donc de mettre en valeur la voix et d’étouffer les bruits parasites environnants.

Pour la fiche technique, le HyperX SoloCast propose une réponse en fréquence de 20Hz-20kHz, un taux d’échantillonnage 48kHz, 44,1kHz, 32kHz, 16kHz, 8kHz ainsi qu’une profondeur 16 bits.

HyperX QuadCast, un micro hyper complet et performant

Si le HyperX SoloCast est déjà très convaincant, on passe encore au niveau supérieur avec le QuadCast, un microphone à condensateur doté d’un pied amortisseur contre les vibrations pour réduire les perturbations. Il embarque également un filtre anti-pop interne indispensable pour atténuer l’impact des sons intrusifs, très désagréables à l’oreille pour l’audience.

Autre point très intéressant sur ce modèle, il laisse le choix entre quatre directivités de type différent : stéréo, omnidirectionnelle, bidirectionnelle et cardioïde pour que vous puissiez adapter votre configuration en fonction des besoins et de la situation et que vous puissiez tester quelle solution est la meilleure dans votre cas.

Réussite esthétique, le design du HyperX QuadCast a aussi été pensé pour la praticité, notamment avec l’intégration d’une molette de réglage du contrôle de gain facilement accessible pour régler avec réactivité la sensibilité d’entrée du micro. La fonction mute par pression et témoin LED est aussi très agréable à utiliser et vous savez à chaque instant si vous êtes enregistré ou non.

HyperX QuadCast S, un micro RGB qui vise l’exceptionnel

Le HyperX QuadCast S est un microphone haut de gamme à destination entre autres des streamers et créateurs de contenu. Il reprend les meilleures fonctionnalités du HyperX QuadCast tout en ajoutant quelques options des plus qualitatives. On peut souligner la présence d’effets lumineux RGB brillants avec effets dynamiques qui vont sublimer votre setup de jeu ou de stream. Les lumières peuvent être configurées et personnalisées à l’aide du logiciel HyperX NGENUITY pour créer une ambiance unique qui vous correspond.

Pied amortisseur contre les vibrations, filtre anti-pop intégré, prise casque, adaptateur pour pied, capteur de fonction mute par pression et témoin LED, réglage pratique du contrôle de gain, tout y est. Et comme son petit frère, il propose le choix entre quatre directivités.

A l’instar des autres références de la marque, le HyperX QuadCast S peut être utilisé sur PC, PS5, PS4 et Mac et affiche une large compatibilité avec les différents écosystèmes de logiciels populaires. Il est certifié Discord et TeamSpeak, prend en charge Twitch, YouTube ou des programmes de podcast, fonctionne avec les outils de streaming de type OBS, XSplit et Streamlabs… Le microphone complet qui conviendra même aux professionnels.

Prix et disponibilité

Les trois modèles sont disponibles chez de nombreux revendeurs français, dont Amazon, Boulanger, LDLC et Fnac.

Le HyperX SoloCast est disponible au prix conseillé de 74,99 euros et constitue un bon appareil d’entrée de gamme.

Le HyperX QuadCast est vendu au tarif de 139,99 euros et vise le milieu de gamme.

Quant au HyperX QuadCast S, il représente le segment premium de la marque. Il est commercialisé à 179,99 euros.

Cet article a été rédigé en partenariat avec HyperX.