Déjà des PC portables armés de processeurs Rocket Lake-S

Le fabricant chinois Hasee propose des machines équipées de Core i5-11400 et Core i7-11700.

Théoriquement, les processeurs Rocket Lake-S ne doivent être commercialisés qu’à partir du 30 mars. Cependant, Intel semble avoir bien du mal à faire respecter cette date. Après Mindfactory en Allemagne qui a commencé à expédier des Core i7-11700K à des clients, un fabricant chinois, Hasee, se met à livrer des ordinateurs portables équipées de puces de onzième génération.

Les PC portables en question sont les Hasee TX8 et TX9. Hasee les propose notamment avec un Core i5-11400 ou un Core i7-11700 ; associé à une RTX 2060 ou RTX 3060 dans le TX8, une RTX 2070 ou RTX 3070 dans le TX9.

Intel met fin à son programme PTPP

Des processeurs qui ont un TDP de 65 W

Bien sûr, intégrer des processeurs de bureau dans des PC portables n’est pas inédit ; on trouve bon nombre de Comet Lake-S, y compris des modèles K, installés dans des machines mobiles. XMG propose par exemple un XMG Ultra 17 doté d’un Core i9-10900K, un processeur dont le PDT (puissance de dissipation thermique) est de 125 W et peut être rabaissé à 95 W. Les Core i5-11400 et i7-11700 ont des TDP de seulement 65 W. Par conséquent, les voir intégrer des ordinateurs portables n’a rien de surprenant ; en revanche, le fait qu’ils soient déjà en vente l’est un peu plus…

Source : Tom’s Hardware US