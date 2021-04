Dell Smart Deals : jusqu’à -44% sur une sélection de serveurs Dell PowerEdge

Jusqu’au 30 avril prochain (inclus), Dell vous propose plusieurs offres spéciales sur ses serveurs PowerEdge. Vous pouvez ainsi économiser jusqu’à 44% et profiter de la conception innovante Dell pour une installation des plus optimale et prête pour le télétravail.

PowerEdge T140 et PowerEdge R640 : 2 serveurs presque à moitié prix

Pendant ces quelques semaines de promotion sur le site de Dell, vous pouvez notamment profiter de deux serveurs PowerEdge aux performances intéressantes à prix cassé :

Le PowerEdge T140 à -40% .

. Le PowerEdge R640 à -44%.

À 378,84€ au lieu de 429€, le serveur Dell Smart Value Power Edge T140 Basic vous permet de vous concentrer sur vos activités en laissant Dell gérer l’informatique. C’est un serveur tour d’entrée de gamme très pratique destiné aux entreprises qui cherchent un serveur de fichiers et d’impression, une application de point de vente, un service de courrier et messagerie ou encore une solution pour l’organisation des finances. Facile à utiliser, il permet de réaliser toutes les charges de travail courantes sans se ruiner.

Parmi les caractéristiques techniques du serveur PowerEdge T140, on trouve notamment :

Un processeur Intel Celeron G4930 3,2GHz, 2M cache, 2C/ZT, no turbo (54W).

3,2GHz, 2M cache, 2C/ZT, no turbo (54W). 8Go de mémoire vive.

Un disque dur de 1TB 7.2K RPM SATA 6Gbps.

À 1569,01€ au lieu de 1669€, le serveur rack Dell Smart Value Power Edge R640 Basic propose un équilibre parfait entre coûts, densité et performances. Il s’adapte à la plupart des datacenters et offre un stockage évolutif avec une plateforme 1U à 2 sockets. Également destiné aux entreprises, il permet le calcul et le stockage haute densité et propose des options flexibles de disques 2,5” ou 3,5”. Plus haut de gamme que le serveur précédent, il offre des services supplémentaires pour simplifier la vie des entreprises comme les diagnostics intégrés ou SupportAssist.

Parmi les caractéristiques techniques du serveur PowerEdge R640, on trouve notamment :

Un processeur évolutif Intel Xeon Silver 4208 .

. 16 Go de mémoire vive.

480Go de disque SSD.

Un contrôleur H330.

Une garantie basique de 3 ans.

Cet article est une publication sponsorisée proposée par Dell.