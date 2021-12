Dernières promos de Noël chez Acer : jusqu’à 300 euros sur ses portables et moniteurs gaming

PC portables, écrans, casques… Acer propose ses bons plans gaming à ne rater sous aucun prétexte en cette fin d’année. Chez les revendeurs spécialisés et autres grandes surfaces, les réductions s’affichent de 20 jusqu’à 50%.

Mais pour être certain d’en bénéficier et d’être livré rapidement avant le Jour J, il ne faut pas tarder. Nitro ou Predator, à vous les meilleures références d’Acer !

PC portable Predator Helios 300 15,6 pouces avec 200€ de réduction

Véritable monstre de puissance, le Predator Helios 300 excelle dans le domaine du jeu sans pour autant plomber votre budget. Équipé d’un processeur Core i5 à 2,4 GHz avec 16 Go de RAM et d’un SSD de 1 To ainsi que de la carte GeForce GTX 1660Ti 6Go de Nvidia, ce PC portable comprend l’application PredatorSense qui vous permet de surveiller votre système efficacement, de sur-cadencer et de personnaliser le RVB selon vos préférences de jeu. Il est doté d’un écran Full HD IPS de 15,6 pouces rafraîchi à 144 Hz avec un temps de réponse de 3 ms. La dalle mate aux fines bordures bénéficie de la technologie ComfyView qui limite les reflets et la lumière bleue. L’idéal pour s’adonner à de longues sessions de jeu ! Enfin, tout de noir vêtu, ce PC portable séduit par son évolutivité. Ce Predator bénéficie d’une belle remise de 200 euros, avec un prix de 1399,99€ au lieu de 1599€.



PC portable Nitro 15,6 pouces avec 100€ de réduction

Ce champion du bon rapport qualité-prix n’a pas oublié d’envoyer du lourd avec son processeur Core i5 à 2,5 GHz capable d’atteindre 4,5 GHz en mode Turbo. Couplé à 8 Go de RAM, il est accompagné d’une carte GeForce RTX 3060 6 Go et d’un SSD de 512 Go. L’écran Full HD IPS de 15,6 pouces de ce Nitro est rafraîchi à 144 Hz et l’appareil prend en charge le Wi-Fi 6 et le Bluetooth 5.0. Vendu 999€, il bénéficie d’un cagnottage Waaoh de 100€ chez Auchan, ce qui ramène son prix à seulement 899€ pour tout achat avant le 20 décembre. N’attendez plus, foncez !



Casque gaming Nitro avec 50% de réduction

Une session de jeu ne vaut rien sans casque à la hauteur. Avec son microphone intégré assurant une communication claire avec les autres joueurs, le Nitro gaming d’Acer est un casque filaire léger, au serre-tête ajustable, qui vous apportera tout le confort souhaité. Grâce à ses transducteurs avancés de 50 mm, le son spatial au demeurant puissant vous permet de ressentir la moindre vibration et d’entendre le plus petit murmure. Cet Acer Nitro Gaming est proposé avec une réduction jamais vue de 50%, soit au prix de 25€ au lieu de 49,99€. À ce tarif, il serait dommage de ne pas s’équiper !



Ecran PC gaming 27 pouces avec 50€ de réduction

Envie d’ajouter un grand écran à votre PC gaming ? Ce moniteur de la gamme ED0 d’Acer va vous épater. Sa dalle VA Full HD de 27 pouces, incurvée et associée à la technologie FreeSync, à un taux de rafraîchissement de 240 Hz et à un temps de réponse de seulement 1 ms fait merveille pour mettre en valeur la moindre session de jeu. Le design ZeroFrame (bord à bord) de cet écran ultra contrasté et traité contre les reflets et la lumière bleue, particulièrement immersif, ne gâche rien. Ce modèle bénéficie d’une réduction de 50€ ce qui baisse son prix à 249,99€ au lieu de 299€.



PC portable Nitro 17,3 pouces avec 300€ de réduction

La version grand format du Nitro 5 arbore un écran IPS Full HD de 17,3 pouces mis en valeur par de fines bordures. Bénéficiant d’un rafraîchissement à 144 Hz et d’un temps de réponse de 3 ms, la dalle est traitée pour atténuer la lumière bleue, apportant un excellent confort dans le domaine du jeu. Son puissant processeur, l’AMD Ryzen 7, de 3,2 GHz à 4,4 GHz en mode Boost, est associé à 16 Go de RAM et à la carte graphique GeForce RTX 3050 de Nvidia, tandis que du côté du stockage, on est face à un SSD de 512 Go. Ce PC d’exception profite d’une remise tout aussi incroyable de 300€. Il est proposé à seulement 899€ au lieu de 1199€.

