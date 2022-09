Des écouteurs Devialet avec réduction active du bruit à prix cassé chez la Fnac

Rendez-vous vite chez la Fnac pour profiter des écouteurs Devialet Gemini avec réduction active du bruit. On vous explique tout sur l’offre dans cet article.

Vous cherchez des écouteurs sans fil avec réduction active de bruit, mais vous n’avez pas un grand budget ? Ces écouteurs coûtent en effet souvent plus de 200€ et il est difficile d’en trouver de qualité et à prix mini. Mais ça, c’était sans compter sur la Fnac !

En ce moment chez la Fnac, vous pouvez en effet vous procurer les écouteurs Devialet Gemini avec réduction active de bruit pour seulement 179,99€ au lieu de 229,99€.

En prime, si vous achetez cette paire d’écouteurs chez la Fnac, l’enseigne vous offre également 4 mois d’abonnement pour Deezer Premium ou Famille et 1 mois d’abonnement pour BrutX. Vous pouvez ainsi profiter de vos écouteurs dès leur réception en écoutant tous vos titres et podcasts favoris sans rien dépenser.

24h d’autonomie et une écoute immersive

Avec les écouteurs Devialet Gemini sans fil, vous profitez d’une liberté totale dans vos mouvements et pour toutes vos activités. Ils sont, en effet, aussi adaptés à la pratique sportive et supportent la poussière et les éclaboussures grâce à leur certification IPX4.

Ils peuvent de plus vous accompagner toute la journée ! L’autonomie va en effet jusqu’à 24 heures.

Comme précisé précédemment, ils proposent la réduction active du bruit. Vous pouvez donc vous immerger complètement dans vos contenus audio sans entendre les bruits extérieurs. Mais attention, grâce au mode Transparence intelligent, vous pouvez choisir les bruits que vous entendez ou non afin de ne pas vous mettre en danger avec les bruits de la circulation par exemple.

Ils ont été développés après 15 ans de recherche et développement (R&D) et ça se voit !

Pour tout connaître sur cette paire d’écouteurs, n’hésitez pas à vous rendre dès maintenant chez la Fnac. L’enseigne vous propose -22% de réduction sur ces écouteurs, mais aussi sur de nombreux autres modèles d’écouteurs.