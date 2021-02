Apple travaillerait sur une puce M1X à 12 cœurs CPU et 16 cœurs GPU

Apparemment équipée de 8 cœurs CPU Firestorm et 4 cœurs CPU Ice Storm.

Après son coup réussi avec l’Apple M1, on se doute que la marque à la pomme ne mettra pas longtemps à augmenter le nombre de cœurs de ses puces Apple Silicon. La société préparerait notamment des processeurs à 32 cœurs pour remplacer les Intel Xeon W dans ses Mac Pro. Apple plancherait aussi sur une plus modeste puce M1X à 12 cœurs CPU.



Toujours gravée en 5 nm, cette M1X doublerait le nombre de cœurs haute performance Firestorm par rapport à la M1 : ils passeraient de 4 à 8. La quantité de cœurs basse consommation Ice Storm resterait inchangée, avec 4 cœurs CPU

TDP de 35 W

Au niveau graphique, la M1X aurait deux fois plus de cœurs GPU, avec 16 cœurs et 256 unités d’exécution contre 8 et 128 pour la M1. Tout ceci induirait un TDP en nette hausse, à 35-45 W (la M1 a un TDP de 10 W seulement).

Cette puce M1X arriverait au cours du deuxième trimestre 2021. On la retrouverait dans les MacBook Pro 14, MacBook Pro 16 et iMac 27 pouces.

Source : TechPowerUp