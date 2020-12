Des photographies d’un processeur Intel Sapphire Rapids Xeon dévoilent une structure à deux matrices

Les processeurs Intel Sapphire Rapids Xeon devraient débarquer l’année prochaine. Ils succéderont aux Ice Lake-SP. Un utilisateur sur ServeTheHome a publié quelques photographies d’un supposé échantillon d’ingénierie.

La puce, gravée en 10 nm SuperFin, semble avoir une structure à double die ; une hypothèse étayée par la présence des deux renflements d’une taille quasiment similaire sur le dissipateur thermique intégré (IHS). Intel miserait ainsi sur une conception MCM (Multi-Chip Module) ; le cas échéant, l’entreprise a sans doute mis à profit sa technologie EMIB pour interconnecter les deux puces. Par ailleurs, une inscription mentionne une fréquence de 2 GHz. Celle de la puce commercialisée devrait être logiquement plus élevée.

Raja Koduri partage un cliché d’une solution Xe-HP

Socket LGA4677

Ces processeurs, destinés aux serveurs, s’installent sur des sockets LGA4677 à 4 677 broches. Ils bénéficient d’une architecture Golden Cove et introduisent la prise en charge des AMX (Advanced Matrix Extensions), en plus de récupérer le BFloat16 temporairement abandonné par les puces Ice Lake. À cela s’ajoute la présence d’un contrôleur mémoire DDR5, de la gestion de l’interface PCIe 5.0 et du protocole CLX 1.1.