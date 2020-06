Des premiers résultats sur Geekbench 5 pour les puces Apple Silicon

Apple a récemment officialisé l’abandon des processeurs Intel dans ses Mac au profit de puces développées en interne baptisées Apple Silicon. Si la marque à la pomme jouit d’un savoir faire solide en matière de SoC pour smartphones, on attend avec impatience de voir ses puces pour Mac à l’œuvre. On a peut-être un premier aperçu, avec des références dans Geekbench 5.

Ces résultats proviennent des kits de transition. Ces machines tournent sur une version bêta de MacOs Big Sure. Elles embarquent une puce A12Z et 16 Go de mémoire. Dans le cas des tests Geekbench 5, elles utilisent Rosetta 2 pour émuler le code des processeurs x86 d’Intel. La plupart des résultats vont de 800 à 850 points en mono-cœur. En multicœurs, certains systèmes dépassent les 2950 points.

Apple présente ses MacBook Air, Mac mini et iPad Pro versions 2020

Seulement 4 cœurs utilisés ?

À titre comparatif, un MacBook Pro 13 pouces sous MacOS 10.15 Catalina armé d’un Intel Core i5-1038NG7 marque environ 1200 points en mono-cœur et 4400 points en multicœurs ; un Mac Mini de fin 2018 obtient 1015 et 5275 points respectivement. Ces valeurs ne sont qu’indicatives, puisqu’elles proviennent de machines qui effectuent le test en natif, non via Rosetta 2.

De plus, Geekbench 5 recense simplement 4 cœurs pour l’A12Z Bionic. Or, le SoC embarque 8 cœurs au total : quatre cœurs haute performance, Vortex, et quatre cœurs faible consommation, Tempest. Par conséquent, soit il ne s’agit que d’une erreur d’affichage sans grandes conséquences, soit le logiciel n’utilise que les 4 cœurs Tempest, ce qui est forcément plus ennuyeux.

Enfin, sachez qu’Apple a fait signer un accord de non divulgation aux développeurs leur interdisant notamment « d’effectuer des tests de référence sur le kit de développement ». Apparemment, certains ont pris quelques libertés…

Source : Tom’s Hardware US