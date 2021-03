Des processeurs Tiger Lake-H à 6 et 8 cœurs repérés dans un PC portable

Lors du CES 2021, Intel a étoffé sa gamme Tiger Lake-H avec trois modèles (deux Core i7 et un Core i5), mais nous attendons toujours les modèles à 8 cœurs. Mi-février, momomo_us avait repéré trois spécimens, les Core i9-11980HK, i9-11900H et i7-11800H. Revoici les deux derniers, en compagnie d’un Core i5-11400H.

Le dénicheur est toujours momomo_us. Cette fois, il a trouvé ses cibles dans le LT375, une station de travail conçue par DT Research. Parmi les processeurs proposés, un Core i5-11400H à 6 cœurs avec une fréquence de base de 2,20 GHz et une fréquence Turbo de 4,50 GHz ; un Core i7-11800H à 8 cœurs et des fréquences de 1,90 GHz et 4,60 GHz ; enfin, un Core i9-11900H à 8 cœurs, 2,10 GHz et 4,90 GHz.

Déjà des PC portables armés de processeurs Rocket Lake-S

TDP de 45 W ?

Le TDP n’est pas spécifié. Néanmoins, il est probable qu’il soit de 45 W. Les puces Tiger Lake-H bénéficient d’une architecture CPU Willow Cove et d’iGPU Iris Xe. Elles gèrent nativement le Thunderbolt 4 et le PCIe 4.0 (à 4 lignes).