Des versions SUPER des RTX 3000 prévues pour début 2022 ?

Crédit : NVIDIA

A l’image des versions SUPER des RTX 2000 lancées en 2019, un an après l’arrivée sur le marché des premières GeForce RTX, NVIDIA aurait dans ses cartons des modèles SUPER de sa gamme de cartes graphiques Ampere. A en croire certaines sources, les GeForce RTX 3000 SUPER pourraient débarquer dès le début de l’année prochaine, la production de ces nouvelles cartes graphiques étant attendue pour le trimestre en cours.

Une architecture Ampere Refresh avant Ada Lovelace

Basées sur une architecture Ampere Refresh, les premières RTX 3000 SUPER seraient destinées aux ordinateurs portables, NVIDIA prévoyant dans un second temps d’ajouter de nouvelles références dans sa gamme pour ordinateurs de bureau. Toujours gravés en 8 nm par Samsung, les GPU bénéficieraient d’un design optimisé. La RTX 3070 SUPER Mobile et la RTX 3080 SUPER Mobile seraient basées sur un GPU GA103, là où les actuelles RTX 3070 Mobile et RTX 3080 Mobile embarquent un GPU GA104. On peut s’attendre à une légère augmentation du nombre de CUDA Cores, les versions mobiles des RTX 3070 et RTX 3080 étant pour rappel dotés de respectivement 5120 et 6144 CUDA Cores.

Lenovo ThinkPad X1 Extreme G4 – Crédit : Reddit

Les fréquences de fonctionnement pourraient elles aussi bénéficier de quelques MHz supplémentaires. Côté mémoire vidéo, ces versions SUPER conserveraient un bus 256-bit identique aux RTX mobiles actuelles. La RTX 3070 Super Mobile serait dotée de 8 Go de mémoire GDDR6, tout comme la RTX 3070 Mobile, tandis que la RTX 3080 Super Mobile bénéficierait de 16 Go de mémoire GDDR6.

Si cette rumeur est encore à prendre avec les pincettes de rigueur, l’arrivée de ces versions SUPER des RTX 3000 permettrait à NVIDIA de faire patienter les joueurs en attendant le lancement de sa prochaine génération de cartes graphiques. Basées sur une nouvelle architecture Ada Lovelace et des GPU gravés en 5 nm par TSMC, celles-ci ne devraient pas arriver avant 2022, au plus tôt.

Source : Videocardz