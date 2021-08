Des vidéos de gameplay pour Back 4 Blood et Tom Clancy’s Xdefiant

Souvent copiée mais jamais égalée, la saga Left 4 Dead reste encore aujourd’hui une référence du FPS coopératif ; et comme d’autres jeux avant lui, Back 4 Blood va essayer de faire mieux, ou au moins aussi bien. En tout cas, son descriptif revendique ouvertement la filiation, puisqu’il le présente comme « un jeu de tir à la première personne frénétique et coopératif, développé par les créateurs de la franchise Left 4 Dead acclamée par la critique ». Nous verrons si la promesse est tenue le 12 octobre prochain, date de parution de ce titre développé par Turtle Rock Studios. En attendant, voici un aperçu de son accès anticipé grâce à une vidéo de gameplay d’une vingtaine de minutes partagée par IGN.

Si cela vous intéresse, vous pourrez essayer Back 4 Blood dans quelques jours. En effet, le studio rendra son jeu accessible en bêta ouverte du 12 au 16 août prochain. Dans un autre registre, sachez que NVIDIA a annoncé que le soft bénéficierait du DLSS dès sa sortie.

Tom Clancy’s Xdefiant

IGN a également livré une séquence de gameplay d’un autre jeu sans doute tout autant attendu, Tom Clancy’s Xdefiant. Là encore, les extraits proviennent de la bêta fermée.

Selon son éditeur Ubisoft, « Tom Clancy’s XDefiant est un jeu de tir en arène gratuit au rythme effréné qui combine un gunplay intense, des classes personnalisées et des factions spéciales au sein d’équipes composées de groupes armés, appelés les Défiants, qui s’affrontent pour dominer le monde ». La date de sortie reste incertaine pour le moment.

Enfin, profitons de cette actu pour vous rappeler que Far Cry 5 est jouable gratuitement jusqu’au 9 août sur PC et consoles. En outre, l’Epic Games Store vous propose de récupérer gratuitement deux jeux jusqu’à jeudi prochain 17 heures : A Plague Tale: Innocence et Minit.