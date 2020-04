Deux GTX 1650 avec mémoire GDDR6 chez Gigabyte

En février dernier, MSI a déposé des GeForce GTX 1650 hybrides avec de la mémoire GDDR6. Finalement, c’est Gigabyte qui sera la première entreprise à proposer des modèles ainsi équipés. Un site allemand a récemment listé deux cartes munies de GDDR6, les Gigabyte GTX 1650 OC et GTX 1650 Windforce OC.

Principale différence donc : de la mémoire GDDR6 à la place de la GDDR5. Cela s’accompagne d’une hausse de la vitesse, désormais à 12 Gbit/s contre 8 Gbit/s pour les anciens modèles. La quantité de mémoire reste à 4 Go et le bus mémoire, de 128 bits.

Des tarifs équivalents

Idem pour le nombre de cœurs CUDA, toujours à 896, les unités de texture (TMUs) à 56 et les ROPs à 32. On ignore les fréquences de base des deux cartes, mais les fréquences Boost sont de 1635 MHz pour la version OC et 1710 MHz pour la Windforce OC. Enfin, pour les tarifs, ils seraient un peu moins élevés. Les cartes OC et Windforce OC avec de la GDDR5 se vendent 187,99 et 194,99 euros respectivement, contre 185,99 et 192,99 euros pour les cartes avec mémoire GDDR6. Le revendeur ne précise pas de date de sortie.