Deux jeux gratuits à récupérer sur l’Epic Games Store

Direction les États-Unis début 19e et 20e avec Railway Empire et Where The Water Tastes Like Wine.

Fidèle à ses habitudes, l’Epic Games Store vous propose de récolter gratuitement deux jeux jusqu’à jeudi prochain, 17h. Cette semaine, la moisson concerne Railway Empire et Where The Water Tastes Like Wine.

Les deux titres sont sortis en 2018 ; en janvier et février respectivement. Ils coûtent 30 et 20 euros hors promotion.

Railway Empire

Développé par Gaming Minds Studios, Railway Empire vous permet de « créer un réseau ferroviaire étendu et complexe, d’acquérir plus de 40 locomotives différentes modélisées avec d’extraordinaires détails et d’acheter ou construire stations, bâtiments de maintenance, usines et attractions touristiques pour que votre réseau de transport ait toujours un train d’avance. Il vous faudra aussi embaucher et gérer vos employés pour constamment assurer un service efficace. Vous progresserez à travers cinq ères d’innovations qui vous permettront de développer plus de 300 technologies ».

Le jeu de base se déroule en Amérique du Nord. Toutefois, sachez que de nombreux DLC concernant d’autres régions sont disponibles, parmi lesquelles la France, l’Allemagne ou le Royaume-Uni.

Pour profiter du soft, pas besoin d’un TGV, puisque la configuration minimale préconise un processeur Intel Core i5-750 ou équivalent AMD, une carte graphique NVIDIA GeForce GTX 460 ou AMD Radeon HD5870. Le tout, combiné à 4 Go de RAM. Enfin, pour l’espace disque, prévoyez 7 Go.

Where The Water Tastes Like Wine

De son côté, Where The Water Tastes Like Wine, développé par Dim Bulb Games et Serenity Forge, « est un jeu d’aventure narratif qui a pour thèmes le voyage, le partage des histoires et la survie à la destinée manifeste. Les joueurs évoluent à leur rythme dans une version folklorique des États-Unis de la Grande Dépression et croisent des gens qui ont tous des histoires à leur raconter. Au fil de ces rencontres, les joueurs collectionnent des histoires uniques qu’ils pourront à leur tour raconter afin de déverrouiller de nouvelles interactions ».

Niveau configuration, une vieille machine à vapeur avec Intel Core2 Duo E4500 ou AMD Athlon 64 X2 4200+ couplé à une GeForce 8500 GT ou Radeon HD 4350 et 1 Go de RAM suffisent. Quant à l’espace disque requis, il est de 6 Go.