Deux mystérieux processeurs AMD apparaissent sur Geekbench

Les Ryzen 7 3700C et Ryzen 3 3250C, dans un non moins mystérieux Google Zork.

On a découvert il y a peu qu’AMD élaborait un nouveau porte-étendard dans la série U, le Ryzen 9 4900U. Voici que la firme aurait encore deux puces en réserve, les Ryzen 7 3700C et Ryzen 3 3250C. Celles-ci ont fait une apparition sur Geekbench dans un appareil répondant au nom de code « Google Zork ».

Si vous vous demandez ce qu’est Google Zork, il n’y a malheureusement pas de réponse claire. La première occurrence remonte à un an environ. Elle faisait référence à une carte de référence pour le chipset Picasso d’AMD. Il pourrait s’agir d’un Google Pixelbook 2-en-1. Le suffixe « C » des processeurs signifierait dans ce cas « Chromebook ».

Un dual-core et un quad-core

Selon nos confrères de Tom’s Hardware US, le « C » peut également faire penser à « Convertible ». Pour en revenir aux Ryzen 7 3700C et Ryzen 3 3250C, ils embarquent quatre cœurs / huit threads et deux cœurs / quatre threads respectivement. Les détails et les résultats sur Geekbench sont disponibles dans le tableau ci-dessous.