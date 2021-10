Deux vidéos pour comparer GTA The Trilogy aux opus originaux

En fin de semaine dernière, Rockstar Games a officialisé Grand Theft Auto : The Trilogy – The Definitive Edition, attendue le 11 novembre prochain sur PC et consoles. L’annonce du studio était accompagnée d’une vidéo d’une minute comparant les originaux (GTA 3, GTA Vice City et GTA San Andreas) à leur copie. Les auteurs des chaînes YouTube ENXGMA et Real KeV3n se sont livrés au même exercice mais avec un peu plus de rigueur…

Selon Rockstar Games, les changements graphiques portent sur le système d’éclairage, les ombres, les conditions météorologiques, les modèles de personnages / véhicules ; ils incluent de nouvelles textures pour les bâtiments, routes, etc. Les versions 2021 des jeux profitent également d’une distance d’affichage plus importante.

Des configurations minimale et recommandée peu exigeantes

Après avoir visionné ces deux vidéos, il faut bien admettre que les améliorations visuelles dont bénéficient ces remasters sont flagrantes. Bon, rien de plus naturel, puisque pour mémoire, GTA 3, GTA Vice City et GTA San Andreas sont sortis en 2001, 2002 et 2004 respectivement. Pour les joueurs consoles n’ayant pas accès aux mods ou ceux jouant sur PC mais qui ne souhaitent pas modder leurs GTA, ces rééditions seront donc certainement bienvenues.

D’autre part, quelques mots sur les configurations minimale et recommandée sur PC. Dans tous les cas, votre machine doit tourner sous Windows 10/11 64-bit et disposer de 45 Go d’espace disque. Le studio renseigne pour la configuration minimale un processeur Intel Core i5-6600K / AMD FX-6300 ; une carte graphique NVIDIA GeForce GTX 760 2 Go / AMD Radeon R9 280 3 Go ; 8 Go de RAM. La configuration recommandée préconise un processeur Intel Core i7-2700K / AMD Ryzen 5 2600 ; une carte graphique NVIDIA GeForce GTX 970 4 Go / AMD Radeon RX 570 4 Go ; 16 Go de RAM.

Grand Theft Auto : The Trilogy – The Definitive Edition est disponible en précommande au prix de 59,99 euros,