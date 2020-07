Diablo II en 4K à 60 ips grâce à l’IA

Légèrement mieux que la définition 800×600 et les 25 images par seconde d’origine…

Diablo II : Lord of Destruction est sorti il y a maintenant plus de 19 ans (le 27 juin 2001). De base, le titre tourne à 25 images par seconde en 800×600 pixels. Toutefois, un dénommé Michael ReznoR a eu la bonne idée d’utiliser l’intelligence artificielle, en l’occurrence le Deep Learning Neural Network et l’Advanced Motion Interpolation, pour donner un gros coup de jeune au titre.

Comme vous pouvez le découvrir dans la vidéo, le soft tourne en 4K à 60 images par seconde. Le résultat donne envie et s’apparente à un vrai remaster de Diablo II.

Le format 4:3 préservé

Pour un maximum d’authenticité, Michael ReznoR a préservé le format 4:3 d’origine ainsi que les effets environnementaux EAX et l’audio 3D des cartes Creative Sound Blaster Audigy/X-Fi.

Malheureusement, il faut se contenter de regarder puisqu’il ne s’agit pas d’un mod téléchargeable.

Source : DSOGaming