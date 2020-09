Dimgrey Cavefish, c’est le nom de code pour le GPU Navi 23 d’AMD

Après Sienna Cichlid et Navy Flounder, voici Dimgrey Cavefish.

Afin de distiller, en douce, des pilotes pour ses prochaines cartes graphiques RX 6000, AMD utilise des noms de code. On connaissant déjà Sienna Cichlid, pour désigner le GPU Navi 21, et Navy Flounder, pour le GPU Navi 22. Pour Navi 23, vous pouvez maintenant ajouter Dimgrey Cavefish à votre dictionnaire.

Les poissons servent toujours de source d’inspiration à AMD, puisque Cavefish désigne des « poissons des cavernes ». De quoi compléter notre revue ichtyologique de la dernière fois, puisqu’ils viennent s’ajouter aux Cichlid, poissons aux couleurs vives et aux Flounder, poissons plats démersaux.

Les GPU Navy Flounder et Sienna Cichlid refont une apparition : 40 et 80 unités de calcul

De la RX 6900 à la RX 6500 ?

Le site Tom’s Hardware US a élaboré le petit tableau ci-dessous pour clarifier les choses. Sans trop se mouiller, on peut estimer que Sienna Cichlid est synonyme de Radeon RX 6900, Navy Flounder de RX 6800 ou de RX 6700 et Dimgrey Cavefish, de RX 6600 ou de RX 6500. Nous voilà eschés pour le 28 octobre.