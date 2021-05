Dix clichés de l’AMD 4700S Desktop Kit

Fin avril, le détaillant chinois TMALL listait un étrange AMD 4700S Desktop kit. Cet AMD 4700S n’a toujours pas été officialisé par AMD. Cependant, la plupart des commentateurs s’accordent sur le fait qu’il s’agit d’un SoC de Xbox Series X ne répondant pas aux exigences de la console et qui finit recyclé dans ces kits. Un certain Disclosuzen a partagé de nombreux clichés sur Twitter.

Selon les informations fournies par TMALL, ce 4700S est un 8 cœurs / 16 threads doté de 8 Mo de cache L3. Il a une fréquence de base de 3,6 GHz et une fréquence Boost de 4 GHz. Il collabore avec 16 Go de mémoire GDDR6, reliquat de sa première destination. Par contre, c’est le motif de sa reconversion, il ne bénéficie pas de solution graphique intégrée. La carte mère sur laquelle il prend place possède donc un emplacement PCIe 3.0 x16 pour la carte graphique. TMALL le propose avec une petite Radeon RX 550. En revanche, il n’y aucun emplacement mémoire.

Deux ports SATA et 8 ports USB

La carte mère est alimentée par des classiques connecteurs ATX à 24 broches et EPS à 8 broches. Il est probable qu’elle ait des dimensions non conventionnelles proches du format mini-ITX. Elle propose 8 ports USB : les noirs correspondent aux ports USB 2.0 et les rouges aux ports USB 3.0. Un port Ethernet et trois connecteurs audio sont aussi présents. Pour le stockage, elle se limite à une paire de SATA III.

Quelques détaillants proposent cet AMD 4700S Desktop Kit, notamment en Chine et en Finlande. Il ne semble pas disponible en France pour le moment.

