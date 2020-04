Doom Eternal terminé en à peine plus de 30 minutes !

Si vous votre ludothèque regorge de jeux jamais lancés et que vous vous êtes fixé comme objectif de tous les terminer avant la fin du confinement, le speedrun, une activité qui consiste à terminer un titre le plus rapidement possible, est peut-être la solution. Mais pour ça, mieux vaut éviter d’avoir à expérimenter pendant des heures et se fier à des professionnels. Il y a quelques, on découvrait un premier speedrun de Doom Eternal plié en moins d’une heure. Pour ceux qui seraient encore plus pressés, voici le nouveau record du monde, avec un temps presque deux fois amélioré par rapport au précédent.

Un certain Distortion2 est en effet capable de finir le jeu de Bethesda en 30 minutes et 49 secondes.

Doom Eternal comparé à Doom 2016, en vidéo !

Du talent et des bogues

Forcément, pour terminer Doom Eternal aussi rapidement, outre son habileté, l’individu exploite plusieurs bogues du jeu. On peut d’ailleurs en admirer un dès les premières secondes de la vidéo, avec une superbe téléportation hors de la map. Enfin, dans le cas où vous seriez plus Half-Life que Doom, sachez que Half-Life Alyx peut également se terminer en une grosse trentaine de minutes. Et même plus besoin de casque pour ça, depuis qu’un mod autorise d’y jouer sans casque VR.