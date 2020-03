Doom Eternal plié en moins d’une heure, démonstration en vidéo

Doom Eternal est disponible depuis le 20 mars. Comme pour Doom 2016, les speedrunners se sont empressés de se jeter sur la production d’id Software. Si en 2016, le premier speedrun de Doom avait été réalisé en moins de 90 minutes, Doom Eternal peut quant à lui être terminé en moins d’une heure.

Un dénommé Distorsion2 a ainsi bouclé le jeu en 57 minutes et 48 secondes. Pour réaliser cette prouesse, l’individu a bien sûr exploité certains bogues. En outre, il a parcouru l’aventure en difficulté « facile » (bleusaille).

Doom Eternal comparé à Doom 2016, en vidéo !

Pas mal de bogues à corriger

On espère maintenant que les développeurs vont regarder la vidéo et corriger la plupart des bogues utilisés. Distorsion2 ne précise pas sa configuration, mais on voit que le compteur d’ips oscille entre 200 et 400 ips environ. Enfin, étant donné que le titre est un modèle d’optimisation, les limitations matérielles ne devraient quoi qu’il en soit pas empêcher les plus optimistes d’entre nous de tenter de battre ce record.

Source : DSOGaming