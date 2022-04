DVD enregistrable : vers un consensus ?

A l’heure actuelle, trois formats sont envisagés en ce qui concerne le DVD enregistrable: le DVD-RW (Pionneer, Sharp), le DVD RAM (Toshiba, Hitachi, Matsushita) et le DVD+RW (Sony et de Philips + Yamaha et Hewlett-Packard).

Une instance a été créée pour « départager » ces trois formats, le DVD forum, qui n’a pas réussi à trancher entre le DVD-RW et le DVD-RAM. Mais il semble que ce soit le DVD-RW qui ait le plus de chance de s’imposer. En effet les acteurs du DVD-RW ont déclaré au Cebit qu’ils le soutenaient car il présente deux avantages majeurs face au DVD-RAM: il peut être lu par n’importe quel lecteur optique et présente une capacité de stockage de 4.7 Go sur une face (contre 2.6 Go). Affaire à suivre…