Dying Light 2 : les développeurs montrent plus de 15 minutes de gameplay

Les amateurs de jeux de zombies et de FPS attendent certainement avec impatience Dying Light 2 : Stay Human. Ce second opus de la franchise inaugurée en janvier 2015 par Dying Light paraîtra dans quelques semaines, le 4 février 2022 précisément. En juillet dernier, la chaîne YouTube officielle avait publié une vidéo de gameplay qui mettait l’accent sur les monstres du jeu ; aujourd’hui, nous avons droit à une séquence d’environ 15 minutes. Celle-ci montre la quête A place to Call Home.

Vous l’aurez constaté, les décors sont nettement plus verdoyants que ceux du premier opus. En revanche, la manière de les traverser ne change pas : on retrouve le système de Parkour enrichi de nouveaux mouvements et gadgets pour toujours mieux exploiter la verticalité des lieux ; idem pour le système de combat, qui fait toujours la part belle aux affrontements au corps à corps.

Halo Infinite : plusieurs minutes de gameplay sur la campagne et des comparaisons 2020/2021

Jusqu’à quatre joueurs en coopération

Le descriptif Steam du jeu est le suivant : « Le virus a gagné. La civilisation est revenue au Moyen Âge. La ville, l’un des derniers grands refuges humains, est au bord de l’effondrement. Utilisez votre agilité et vos talents martiaux pour survivre et rebâtir le monde. Vos choix peuvent changer la donne. »

Comme son prédécesseur, Dying Light 2 : Stay Human propose un monde ouvert ainsi qu’un cycle jour/nuit qui a une incidence sur le type de zombies rencontrés. Le jeu sera jouable en solo ou en coopération jusqu’à 4 joueurs.

Pour l’instant, les configurations minimales et recommandées ne sont pas connues. En principe, Dying Light 2 : Stay Human doit bénéficier du ray tracing et du DLSS sur PC. Il débarquera aussi sur PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One et Xbox Series X / S.

L’Epic Games Store offre deux excellents titres : un jeu d’horreur multijoueur et un autre plus éducatif