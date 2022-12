Economisez jusqu’à -220€ sur la Galaxy Watch5 Pro et une paire de Galaxy Buds2 chez Darty

Voir l’offre chez Darty

Darty célèbre cette fin d’année en grandes pompes. Pendant encore quelques jours, les ventes flash proposées sur le site sont encore plus intéressantes que d’habitude. Vous cherchez à vous équiper à prix mini ? Darty vous propose ainsi une montre connectée et des écouteurs sans fil à réduction active de bruit Samsung à prix mini !

Depuis le site de Darty, vous pouvez en effet profiter de plusieurs offres exceptionnelles sur un pack contenant une Galaxy Watch5 Pro et des Galaxy Buds 2 :

-150€ de remise immédiate sur le pack (soit 24% de réduction).

70€ de remboursement après achat via une offre disponible sur le site de Samsung.

4 mois d’abonnement offerts pour Deezer Premium ou Famille.

Grâce à toutes ces offres, le prix de ce pack passe de 619,99€ à 469,99€ au moment de l’achat et 399,99€ après remboursement. Au total, vous économisez donc 220€ !

Galaxy Watch5 Pro et Galaxy Buds 2 : deux appareils haut de gamme signés Samsung

Avec ce pack, vous profitez d’une montre connectée haut de gamme, ainsi que d’écouteurs sans fil avec réduction active de bruit. En un seul achat, vous êtes équipé entièrement pour votre quotidien.

Avec la Samsung Galaxy Watch5 Pro, vous bénéficiez d’une montre connectée confortable, performante et pratique. Elle est équipée d’un écran Super AMOLED de 1,36″, de 1,5Go de stockage SSD et d’un processeur ExynosW920. Elle est de plus étanche jusqu’à 50m et vous apporte un suivi complet de vos activités sportives et de votre santé. Et pour ne rien gâcher, la Samsung Galaxy Watch5 Pro est dotée d’un design élégant avec des bracelets interchangeables et des cadrans personnalisables.

Avec les Galaxy Buds 2, vous profitez d’une paire d’écouteurs sans fil au son profond et détaillé, avec des basses équilibrés. Ils offrent la réduction passive de bruit en s’intégrant parfaitement dans vos oreilles, mais aussi la réduction active du bruit pour annuler tous les bruits pouvant polluer votre écoute.