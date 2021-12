ECS octroie des processeurs Intel Jasper Lake à ses mini-PC LIVA Z3 et Z3E

Plus précisément, les versions à 6 W de TDP desdits processeurs.

ECS (Elitegroup Computer Systems) lance de nouvelles versions de ses mini-PC LIVA Z3 et Z3E. Comme les mini-PC Cubi N de MSI, ceux d’ECS embarquent des processeurs Intel Jasper Lake, une gamme présentée début 2021.

LIVA Z3 LIVA Z3E

Les deux LIVA se déclinent avec les trois processeurs Jasper Lake à 6 W de TDP, c’est-à-dire les Pentium N6000 et Celeron N5100 / N4500. Les deux premiers sont des 4 cœurs / 4 threads ; le dernier est un 2 cœurs / 2 threads. Ces trois puces ont une fréquence de base de 1,1 GHz ; le Pentium affiche une fréquence Turbo de 3,3 GHz contre 2,8 GHz pour les Celeron. Côté iGPU, le nombre d’unité exécution va decrescendo ainsi que les fréquences Boost : 32 UE, 24 UE et 16 UE / 850 MHz, 800 MHz et 750 MHz.

Jusqu’à 16 Go de DDR4-2933

Au sein des LIVA Z3, les processeurs Jasper Lake collaborent avec 16 Go de DDR4-2933 au mieux. Concernant les options de stockage, les mini-PC autorisent une solution eMMC 5.1 de 128 Go ainsi qu’un SSD M.2 2280 en PCIe. Le LIVA Z3E propose un emplacement 2,5 pouces supplémentaire pour un SSD / HDD en SATA III.

Les sorties d’affichage comprennent un port HDMI 2.0, un mini DisplayPort ; le LIVA Z3E possède aussi deux ports COM. La connectique USB inclut trois ports USB 3.2 Gen1, un port USB 3.2 Gen2 Type-C, une paire d’USB 2.0. Par ailleurs, un port GbE est présent, tandis que le sans-fil autorise du WiFi 6 / Bluetooth 5.

Le tableau ci-dessous ne mentionne pas différence de gabarit entre les LIVA Z3 et LIVA Z3E ; c’est une erreur, puisque la première machine mesure 117 x 128 X 35 mm et la seconde 117 x 128 X 52,9 mm. Les prix restent inconnus pour l’instant.

