Encore deux jeux offerts sur l’Epic Games Store pendant 7 jours

Durant les jours précédents, la plateforme d’Epic Games octroyait gratuitement deux titres, Overcooked! 2 et Hell is Other Demons. Cette paire a cédé sa place à une autre : Horizon Chase Turbo et Sonic Mania. Pas forcément les titres les plus populaires du moment, mais qui valent valent quand même 36 euros à eux deux habituellement (le premier 16 euros et le second 20 euros).

Développé et édité par AQUIRIS, Horizon Chase Turbo fait des tours de pistes depuis le 15 mai 2018. C’est « un jeu de course inspiré de jeux populaires des années 80 et 90. Le gameplay classique en arcade vous promet des courses effrénées et amusantes. Appuyez sur le champignon et profitez à fond de la course ! ».

Sonic Mania joue lui aussi la carte de la nostalgie, puisqu’il se présente comme « la célébration ultime du passé et du futur. Une toute nouvelle aventure pleine de bosses uniques, de paysages 2D vallonnés et de jouabilité classique amusante. Sonic Mania transporte le jeu de plateforme retro au rythme effréné vers le futur avec des graphismes 2D au pixel près à 60 IPS ». Édité par SEGA et développé par Lab42, cet Action / Platformer est paru en août 2017.

Des jeux très peu gourmands

Outre leur gratuité, l’autre bonne nouvelle est que ces deux softs ne sont pas du tout exigeants sur le plan matériel. En effet, Horizon Chase Turbo se contente d’un processeur Intel Core 2 Duo 2,0 GHz ou supérieur ; d’une solution graphique Intel HD Graphics 4000 ou supérieure ; de 2 Go de RAM. Il tourne sous Windows 7 ou plus récent et n’occupe que 500 Mo d’espace disque.

Sonic Mania est encore plus frugal. Il se satisfait d’un processeur Core 2 Duo ; d’une solution graphique compatible Version 9.0 ; de 2 Go de RAM ; de 400 Mo d’espace disponible.

Pour réclamer une copie gratuite de Sonic Mania et de Horizon Chase Turbo, connectez vous sur l’Epic Games Store avant jeudi prochain 17 heures.