Enter the Gungeon et God’s Trigger gratuits sur l’Epic Games Store

Après avoir bien gâté les joueurs la semaine dernière avec notamment A Total War Saga : Troy et Remnant From the Ashes, l’Epic Games Store renouvelle son offre. Ainsi, la plateforme accorde deux titres gratuitement jusqu’au 27 août : Enter the Gungeon et God’s Trigger. Chacun coûte 15 euros en temps normal.

Développé par Dodge Roll et sorti en avril 2016, le premier « est un jeu d’exploration d’un donjon où une horde d’aventuriers tiraille à tout va, pille, manie la roulade d’esquive et renverse les tables dans l’espoir de trouver la rédemption. Tous rêvent de mettre la main sur le légendaire trésor caché du Gungeon : l’Arme qui peut tuer le Passé ». Pour cela, « choisissez un héros et frayez-vous un chemin jusqu’aux profondeurs du Gungeon en explorant tous ses étages (évolutifs et de plus en plus ardus) où veillent les adorables Zombarmes et d’effrayants boss armés jusqu’aux dents. Récupérez du butin, découvrez des secrets bien cachés et négociez avec des marchands douteux pour enrichir votre armement et maintenir l’espoir de la victoire finale ».

Fortnite banni du Google Play et de l’App Store, Epic Games contre-attaque en justice

Deux jeux peu gourmands

Une machine modeste suffit puisque la configuration minimale indique un processeur Intel Core 2 Duo E6320 et une carte graphique GeForce 7600 GS (ou des produits équivalents) associés à 2 Go de mémoire.

Enfin, plus récent, God’s Triger date d’avril 2019. C’est un jeu de tir en vue de dessus. Il vous permet, seul ou accompagné d’un ami, en coopération locale ou en écran partagé, de faire « une entrée fracassante et de tuer vos ennemis en quelques secondes grâce à une pléthore d’armes, de capacités spéciales, de pièges environnementaux et d’attaques de corps à corps ».

La configuration minimale est plus exigeante que la précédente. En effet, elle mentionne un processeur Intel Core i5 à 2,3 GHz ou équivalent AMD, une carte graphique NVIDIA GeForce 560 GTX et 4 Go de RAM.