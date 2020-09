EVGA montre une GeForce RTX 3090 FTW3 avec une fréquence GPU de 2,1 GHz

Les RTX 3090, 3080 et 3070 de NVIDIA se déclineront via de nombreux modèles custom, dont un bon paquet chez EVGA. Le fabricant a en effet une impressionnante line-up. Certains modèles aircooling bénéficient d’ailleurs d’un nouveau système de refroidissement inédit, l’EVGA iCX. Dans une vidéo publiée sur YouTube mettant en avant ce système et la nouvelle version du logiciel Precision X1, une des diapositives rapporte une RTX 3090 dont la fréquence GPU grimpe à 2105 MHz.

En revanche, cela se fait au détriment de la vitesse mémoire : on constate qu’elle est de 5520 MHz (11 Gbit/s). De base, comme vous pouvez le voir à 1 minute et 28 secondes dans la vidéo ci-dessous, la fréquence GPU est de 1695 MHz et la vitesse mémoire à 9750 MHz (19,5 Gbit/s) ; ces valeurs correspondent probablement à celles de référence. EVGA a donc peut-être sous-cadencé la VRAM pour donner plus de marge à la fréquence GPU.

La RTX 3070 se cantonne à de la mémoire GGDR6 à 14 Gbit/s

Quid de la fréquence Boost ?

La possibilité d’augmenter la fréquence GPU de 400 MHz serait forcément alléchante. Néanmoins, pour l’instant, on ne connaît pas la fréquence Boost des RTX 3090. On peut tabler sur un gain de 100-200 MHz. Ainsi, la hausse serait déjà moins impressionnante. Mais en l’état, tout ceci est à prendre avec prudence ; avec ces éléments, difficile de déterminer si les 2105 MHz sont le résultat d’un réel overclocking, un coup de com’ ou une simple erreur.

Réponse dans quelques jours avec les premiers tests indépendants.

Source : Tom’s Hardware US