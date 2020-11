Evga officialise sa RTX 3090 K|NGP|N

Nous avions eu un premier aperçu de la RTX 3090 K|NGP|N d’Evga fin septembre : poussée à 2 550 MHz, elle explosait le record de 3DMark Port Royal. Evga la propose désormais à l’achat. Vendue 2 000 dollars, la référence hérite d’un système de refroidissement hybride AIO. Celui-ci comprend un dissipateur installé sur la carte et surmonté d’une turbine à 9 pales, relié à un radiateur de 360 mm doté de trois ventilateurs de 120 mm. Ce modèle embarque également un petit écran OLED de 176 x 48 pixels, pivotable.

Cette RTX 3090 KINGPIN bénéficie d’un PCB 12 couches et d’une alimentation 23 phases. Clairement destinée aux passionnés, elle ne propose non deux, mais trois réglages BIOS : normal, OC et LN2.

Trois connecteurs 8 broches

La référence affiche une fréquence Boost d’usine de 1 920 MHz. Cela représente une hausse de 210 MHz par rapport aux valeurs standards ; rappelons que la RTX 3090 Founders Edition a une fréquence Boost de 1 700 MHz et qu’elle s’arme de 10 496 cœurs CUDA et de 24 Go de mémoire GDDR6X. Trois connecteurs PCIe à 8 broches sont nécessaires pour alimenter cette RTX 3090 KINGPIN.

Pour l’instant, Evga la réserve aux membres du club Evga.