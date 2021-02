Expanscape a conçu une station de travail à 7 écrans

Si un seul écran ne vous suffit pas, ni même deux ou trois, jetez donc un œil, ou plutôt directement les deux, à l’Aurora 7 : cette station de travail de presque 12 kg embarque 7 écrans. L’armada se compose de quatre écrans principaux de 17,3 pouces et de trois autres de 7 pouces.

Les quatre premiers ont une définition de 3840×2160 pixels et une fréquence de rafraîchissement de 60 Hz ; les trois autres ont une définition de 1920×1200 pixels et une fréquence de rafraîchissement identique. Plus précisément, les deux grands écrans positionnés verticalement offrent une luminosité de 400 cd/m2 et un rapport de contraste typique de 1000:1. Ceux orientés en mode paysage ont une luminosité de 300 cd/m2 et un contraste typique de 800:1. La luminosité des trois petits écrans atteint 450 cd/m2.

Deux batteries : une pour les écrans, une pour les autres composants

Le prototype embarque un processeur Intel Core i9-9900K, 64 Go de DDR4-2666 et une carte graphique NVIDIA GeForce GTX 1060. Il serait possible d’opter pour d’autres configurations, par exemple de monter à 128 Go ou de choisir une carte graphique différente. En matière de stockage, l’Aurora 7 propose deux emplacements M.2 et deux 2,5 pouces.

L’engin est alimenté par deux batteries internes qui délivrent 230 Wh en tout. La première, pour le système, a une capacité de 82 Wh ; la seconde, pour les écrans, de 148 Wh. Expanscape annonce une autonomie de 2 heures et 20 minutes avec uniquement les écrans allumés ; de 28 minutes lorsque tout le système est mobilisé.

Pour l’instant, cette Aurora 7 n’est pas tout à fait finalisée mais l’entreprise peaufine apparemment les derniers détails.