Fnac : -200€ de réduction sur le casque à réalité virtuelle HTC

Avez-vous déjà essayé la réalité virtuelle ? C’est peut-être le moment de vous y mettre grâce à la Fnac et à ses réductions exceptionnelles. L’enseigne propose en effet une remise de -25% sur le casque à réalité virtuelle HTC Vive Cosmos. Il se retrouve ainsi à 599,99€ au lieu de 799,99€.

En prime, si vous achetez ce casque dès maintenant chez la Fnac, vous bénéficiez également de :

4 mois d’abonnement offerts pour la plateforme de streaming musical Deezer Premium.

1 mois d’abonnement offert pour la plateforme de streaming de documentaires BrutX.

Des graphismes haute définition pour un confort royal

Avec le casque HTC Vive Cosmos, vous profitez d’un casque de VR haut de gamme, aussi polyvalent que personnalisable. Il est aussi bien adapté pour les joueurs débutants que pour les experts.

Très simple d’utilisation, il intègre 6 caméras pour un tracking complet et précis et un champ de vision le plus large possible. Les textes et graphismes s’affichent dans une résolution de 2880 x 1700 pixels avec de nouveaux écrans à cristaux liquides et un affichage de couleur RVB.

Le casque HTC Vive Cosmos intègre également un son de haute qualité grâce à des écouteurs supra-auriculaires. Lorsque vous les utilisez, les manettes brillent et garantissent ainsi une précision du suivi.

Sur sa fiche technique, on trouve notamment un double écran LED avec une diagonale de 3,4″, une fréquence de rafraîchissement de 90Hz, 4Go de RAM ou plus, un serre-tête réglable, etc.

