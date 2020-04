Vous aurez désormais l’opportunité de favoriser les recherches sur COVID-19 en plus de celles sur Alzheimer, la maladie de Huntington, Parkinson et ou le cancer.

Début mars, on vous a invités à mettre votre PC à contribution pour combattre le coronavirus via le logiciel [email protected]. Comme le faisait judicieusement remarquer certains d’entre vous, il n’était pas possible de choisir spécifiquement d’allouer les ressources matérielles de sa machine pour la recherche contre le coronavirus. C’est désormais possible grâce à la dernière version du logiciel.

Désormais, vous pouvez choisir d’aider la recherche sur le COVID-19 en particulier. Jusqu’à présent, vous aviez le choix entre cinq options : Alzheimer, Cancer, Huntington et Parkinson ou « toutes maladies ». Si [email protected] assurait que cette dernière case orientait la grosse majorité des ressources vers le COVID-19, les choses sont désormais clarifiées.

L’équipe Tom’s Hardware progresse

En tout cas, cela n’avait jusqu’à présent pas rebuté beaucoup de personnes à mobiliser leur machine. Il y a quelques jours, on a ainsi appris que [email protected] fournissait une puissance de calcul de plus de 2,4 ExaFLOPS. Une valeur supérieur à celle délivrée par les 500 premiers supercalculateurs au monde. Pour ceux qui n’auraient pas encore rejoint le combat, n’hésitez pas à ajouter le numéro d’équipe 40051 lors du lancement du programme afin de porter les couleurs de l’équipe Tom’s Hardware. Grâce à vous, celle-ci a même grappillé quelques places en une semaine, puisqu’elle figure maintenant à la quatorzième position du classement mensuel !