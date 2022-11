Foncez chez Darty pour profiter de la Galaxy Tab A8 à -29% pour le Black Friday !

Voir l’offre chez Darty

Le Black Friday est finalement arrivé et avec lui, de nombreux prix minis sont disponibles chez la plupart des enseignes pendant quelques heures, voire quelques jours pour certaines marques. Pour vous aider à gagner du temps et à faire le plein de bonnes affaires, on a fait notre propre tri dans toutes les offres disponibles et on a trouvé une pépite chez Darty !

L’enseigne vous propose en effet pour le Black Friday une réduction incroyable de -29% sur la Samsung Galaxy Tab A8. Vous pouvez ainsi vous procurer la tablette pour 199,99€ au lieu de 279,99€.

En prime, Darty vous propose :

68€ de réduction immédiate supplémentaire pour tout achat de la tablette avec Microsoft 365.

La Google Nest Hub V2 disponible pour 29,99€ au lieu de 99,99€ pour tout achat de la tablette.

Comment en profiter ? Rien de plus simple ! Rendez-vous vite chez Darty et ajoutez la tablette, mais aussi Microsoft 365 et/ou la Google Nest Hub V2 à votre panier. Les réductions vont alors s’appliquer automatiquement au total de votre commande.

Un écran de 10,5 pouces pour une prise en main excellente

La Samsung Galaxy Tab A8 vous permet de profiter d’une tablette de qualité, et ce, dans tous vos déplacements. Elle est légère et facile à prendre en main grâce à son écran de 10,5 pouces qui allie parfaitement praticité et qualité. Et pour des sessions de visionnage encore plus confortable, elle propose un mode sombre afin d’éviter la fatigue oculaire courante avec ce type d’appareils.

Depuis sa fiche technique, on trouve également 4 hauts-parleurs, le Dolby Atmos, 4Go de RAM, un processeur UniSOC T618, 64Go de stockage SSD, le Bluetooth 5.0 et le WiFi 802.11.AC.

Difficile de dire non à tant de qualité pour moins de 200€… Alors si vous êtes intéressé, ne perdez pas une seconde et rendez-vous vite chez Darty ! Les stocks s’épuisent en effet très vite pendant le Black Friday.