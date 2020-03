Fractal Design présente un boîtier compact conçu avec Intel, l’Era ITX

Fractal Design lance un nouveau boîtier compact au format Mini-ITX intitulé Era ITX. L’entreprise précise qu’il est le fruit d’une collaboration avec Intel. Hannes Wallin, fondateur de Fractal Design déclare « nous étions très enthousiastes à l’idée de nous associer à Intel pour développer ce châssis. Cela nous a inspiré pour entreprendre un projet qui remet en question la convention selon laquelle un design élégant ne peut pas être combiné avec une fonctionnalité flexible, et nous sommes très heureux du résultat ».

Ce modèle en aluminium mesure 325 x 166 x 310 mm pour un poids de 3.97 kg. Il est disponible en différents coloris et bénéficie d’un panneau supérieur en verre trempé ou en bois.

Jusqu’à cinq ventilateurs

L’Era ITX offre jusqu’à trois emplacements 3,5 pouces et quatre 2,5 pouces. Il est en mesure d’accueillir 5 ventilateurs en tout. À savoir : deux de 120 mm sur le dessus, deux de 140 mm dans la partie inférieur et un de 80 mm (inclus) à l’arrière. Pour les radiateurs, un modèle de 240 maximum peut ainsi y prendre place. L’espace disponible pour la carte graphique est de 295 mm. Comptez 200 mm max pour l’alimentation et 120 mm pour le dissipateur CPU. On ignore les tarifs. En revanche, on sait que la garantie est de 5 ans.