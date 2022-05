French Days : deux PC portables et une tablette Microsoft à prix cassés

Cette période des French Days 2022 est l’occasion de faire de bonnes affaires sur de nombreux produits, essentiellement dans l’univers de l’informatique. D’ailleurs, l’enseigne française E. Leclerc propose une multitude d’articles dédiés à l’informatique et en promotion.

Nous commençons par un PC portable pour une utilisation de type Bureautique. Le Lenovo IdeaPad 3 15IML05 est affiché à 549 euros au lieu de 699 euros ; soit une économie de 150 euros par rapport au prix conseillé.

Fonctionnant avec le système d’exploitation Windows, cet IdeaPad 3 de Lenovo possède un écran anti-reflets de 15,6 pouces avec une résolution en Full HD de 1920 x 1080 pixels, un processeur Intel Core i5, une carte graphique Intel UHD Graphics, une mémoire vive de 8 Go de RAM, une batterie lui assurant une autonomie de 9 heures et un espace de stockage de 512 Go en SSD.

Pour les fans de jeu vidéo en local ou en ligne, il y a le PC portable Gaming Asus TUF F15-TUF506HC accompagné d’un sac de transport et d’une souris filaire. L’ensemble est proposé à 799 euros au lieu de 899 euros.

Disponible dans un coloris noir, ce laptop signé Asus possède un écran anti-reflet de 15,6 pouces avec une résolution en Full HD de 1920 x 1080 pixels et un clavier chiclet de typee AZERTY avec rétroéclairage RGB. D’un poids de 2,30 kilos, le PC portable embarque aussi une carte graphique NVIDIA GeForce RTX 3050, un processeur Intel Core i5-11400H 2.7 GHz, une mémoire vive de 8 Go de RAM, un espace de stockage de 512 Go en SSD et une batterie Li-Polymère 4 cellules de 48Whr assurant une autonomie de 7 heures. Quant à la connectique et au réseau, on retrouve 3 ports USB 3.0, un port USB 3.2 Type-C (Gen2), un port HDMI, le Wifi 6, le Bluetooth 5.2 et un port Ethernet Gigabit.

Pour une utilisation personnelle ou professionnelle, le PC portable-tablette Surface Pro 8 de Microsoft bénéficie de 180 euros de réduction pour atteindre le prix de 1099 euros.

Tournant sous le système d’exploitation Windows 11, ce PC hybride dispose d’un écran tactile PixelSense Flow de 13,3 pouces avec une résolution de 2880 x 1920 pixels et un taux de rafraîchissement jusqu’à 120 Hz. L’appareil est également équipé d’un processeur Intel Core i5-1135G7, d’une carte graphique Intel Iris Xe Graphics, d’une mémoire vive de 8 Go de RAM et d’un stockage interne de 256 Go en SSD. Côté équipements, on retrouve essentiellement un microphone intégré et une webcam intégrée Full HD 1080p et 4K qui sont parfaits pour des visio-conférences.

D’autres produits du domaine de l’informatique sont également à prix réduits jusqu’à la fin des French Days. Vous pouvez alors vous diriger vers la page dédiée du site E. Leclerc.

Cet article est une publication sponsorisée proposée par E. Leclerc.