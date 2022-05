French Days : un PC Asus Zenbook avec double écran tactile à moins de 700€

Les French Days battent leur plein depuis ce mercredi 4 mai et de nombreuses enseignes cassent les prix. C’est notamment le cas de Rue du Commerce qui a décidé de mettre la marque Asus à l’honneur. Ainsi, jusqu’au 9 mai prochain, plusieurs modèles de PC portables Asus sont à prix mini chez Rue du Commerce.

Pour cette occasion, l’Asus Zenbook Duo UX481FA-HJ039T est à seulement 699,99€ au lieu de 849,99€. Vous économisez ainsi 150€ et vous profitez d’un ordinateur d’exception avec un double écran tactile pour stimuler votre créativité et votre productivité.

L’Asus Zenbook Duo : un PC d’exception d’un écran secondaire Asus ScreenPad

Clairement haut de gamme, le PC Asus Zenbook Duo UX481FA-HJ039T propose un double écran tactile de 14” Full HD, 512Go de stockage SSD, 8Go de RAM et un processeur Intel Core i5-10210U multi-coeurs qui peut prendre en charge toutes vos activités. Que vous soyez un gamer, un créatif, un travailleur, etc. Le Zenbook Duo saura répondre à toutes vos attentes.

Pour profiter d’un écran encore plus grand, le Zenbook Duo un écran sans bordure pour agrandir l’espace d’affichage et éviter les interférences. Son ratio écran/corps est de 90% ! Votre expérience sera d’autant plus immersive grâce à 4 haut-parleurs. Pour la création de ces derniers, l’équipe Asus Golden Ear a travaillé avec les experts audio Harman Kardon. Le son est ainsi puissant et sans distorsion.

Jusqu’à -300€ de réduction sur les Vivobook

Pour l’occasion, Rue du Commerce vous propose également une large sélection de Vivobook à prix mini. Parmi toutes les offres, on a notamment remarqué les suivantes :

-300€ sur le Vivobook Pro 14 OLED S3400QA-KM031T à 899,99€ au lieu de 1199,99€ (14” OLED 400 Nits 90Hz, AMD Ryzen 7 5800H, SSD 512Go, AMD Radeon Graphics, Windows 10) avec le code OLED100

Pour découvrir l’intégralité des offres Asus chez Rue du Commerce à l’occasion des French Days, rendez-vous dès maintenant sur le site. Attention, les offres sont limitées dans le temps, alors ne perdez pas votre temps.

