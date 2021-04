G.Skill lance des kits mémoire DDR4-5333 pour les processeurs Intel Rocket Lake-S

Des kits de 16 à 64 Go dans les séries Trident Z Royal, Trident Z RGB et Ripjaws V.

Comme souvent lors de l’arrivée d’une nouvelle génération de processeurs, les fabricants de mémoire lancent de nouvelles séries. G.Skill ne déroge pas à cette règle et annonce de nouveaux modules Trident Z Royal, Trident Z RGB et Ripjaws V. La capacité des kits va de 16 Go (2 x 8 Go) à 64 Go (2 x 32 Go), en DDR4-4266 jusqu’en DDR4-5333.

G.Skill a testé ces kits sur des plateformes Intel Rocket Lake-S. Plus précisément, une carte mère Asus ROG Maximus XIII Apex associée à des Core i7-11700K et Core i9-11900K.

Tous les kits

Le tableau ci-dessous rassemble les kits proposés ; ils seront commercialisés au cours du second trimestre de cette année. G.Skill n’a pas précisé les tarifs. Étant donné le prix de la mémoire actuellement et les spécifications haut de gamme, ceux-ci devraient être relativement élevés.