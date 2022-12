Gagnez un Chromebook et des produits Google grâce à ce jeu-concours proposé par Boulanger

Boulanger propose une expérience interactive très sympathique qui peut vous faire gagner un Chromebook et bien plus encore. Tentez votre chance pour découvrir les joies de ChromeOS, ou bien optez pour l’achat d’un pack Chromebook en promotion en prévision de Noël.

Boulanger lance une grande opération à l’occasion de Noël avec un jeu-concours permettant de gagner des lots de cadeaux, contenant des ordinateurs Chromebook et des produits Google. De plus, le site commerçant propose des promotions sur plusieurs packs Chromebook très intéressants à mettre au pied du sapin pour les fêtes de fin d’année.

Cinq lots à gagner

Nous vous invitons à vous rendre sur le site officiel de Boulanger pour prendre part à une petite enquête qui pourrait vous faire remporter de jolis lots de produits. L’enquête débute avec un mystérieux Chromebook oublié dans une salle de classe sur le campus. Très vite, vous comprenez que ce Chromebook n’a pas été abandonné par hasard et que c’est le C.E.C (Club d’Enquête du Campus) qui vous met au défi de résoudre une énigme. Vous êtes alors plongé dans la reproduction d’une interface de Chromebook, dans laquelle vous devez naviguer et découvrir des applications, en quête d’indices. Une fois l’enquête résolue, il vous suffit de répondre à un questionnaire pour participer au tirage au sort et tenter de gagner l’un des cinq lots mis en jeu :

Un pack Chromebook HP étudiant (Chromebook HP + Nest Audio + Housse) + un Google Pixel 6A + des Pixel Buds Pro

Un pack Chromebook ASUS C433 + un Google Nest Audio + un Google Chromecast 4K

Un pack Chromebook ASUS C433 + un Google Nest Audio

Un Google Nest Galet + un Google Chromecast HD

Un Google Chromecast HD

Maintenant, c’est à vous de jouer, vous n’êtes peut-être qu’à quelques clics de remporter un Chromebook ou d’autres appareils de l’écosystème de Google.

Trois packs Chromebook en promotion

Vous êtes en panne d’idées cadeau pour Noël ? Boulanger propose des offres attractives sur trois packs de produits, contenant chacun un Chromebook.

Le Pack HP étudiant comprend un ordinateur portable HP Chromebook 14, accompagné d’une housse réversible pour le transport et d’une enceinte connectée Google Nest Audio. Le tout est actuellement disponible à 499,99 euros au lieu de 699,99 euros, soit une baisse de prix de 28 %. Ce modèle de Chromebook est équipé d’un écran de 14 pouces avec définition Full HD 1920 x 1080 pixels, d’un processeur Intel Core i3 1115G4 cadencé jusqu’à 4,10 GHz en turbo boost, de 8 Go de RAM DDR4 et de 128 Go de stockage SSD en PCI-Express. L’appareil est compatible WiFi 6 et Bluetooth 5.0, et dispose de deux ports USB-C 2.0, deux ports USB-A 2.0, d’une prise HDMI et d’une prise audio jack 3.5mm pour brancher un casque ou des écouteurs.

Voir le Pack HP étudiant sur Boulanger





Le Pack ASUS C433 se compose d’un ASUS Chromebook Flip C433, d’une sacoche pour le ranger et d’une souris sans fil. Il coûte 449 euros. Cet ordinateur se distingue par son design innovant permettant de faire pivoter l’écran sur la charnière afin d’utiliser la machine comme une tablette. D’ailleurs, l’écran Full HD de 14 pouces est tactile pour une navigation simplifiée et pour offrir une véritable expérience tablette. On retrouve un CPU Intel M3 8100Y disposant d’une fréquence d’horloge jusqu’à 3,4 GHz en boost, associé à 8 Go de RAM et à 128 Go de stockage eMMC. En ce qui concerne la connectique, nous avons deux ports USB 3.2 Gen 1 Type-A, deux ports USB 3.2 Gen 1 Type-C, une prise casque et un lecteur de carte mémoire microSD.

Voir le Pack ASUS C433 sur Boulanger





Le Pack CB317 inclut le Chromebook 317 d’Acer ainsi que des écouteurs sans fil. Il est possible de l’acquérir pour 449 euros, au lieu de 479 euros habituellement, ce qui représente une économie de 30 euros. L’ordinateur embarque un grand écran de 17,3 pouces offrant un affichage Full HD. Le processeur Intel Pentium Silver N6000 monte jusqu’à 3,3 GHz en mode turbo, et l’on profite de 8 Go de mémoire vive DDR4 et de 128 Go de mémoire interne eMMC. Pour connecter des périphériques, sont proposés deux ports USB 3.2 Gen 1 Type-A et deux ports USB 3.2 Gen 1 Type-C, avec la prise en charge du Bluetooth 5.1 pour les accessoires sans fil.

Voir le Pack Acer CB317 sur Boulanger



Pourquoi craquer pour ChromeOS ?

La particularité des Chromebooks est qu’ils sont basés sur le plus fluide et léger de tous systèmes d’exploitation : ChromeOS. Grâce aux optimisations dont bénéficie ChromeOS, les Chromebooks jouissent de performances rapides, tout en consommant peu d’énergie et en offrant une bonne autonomie. Ils ont également un antivirus déjà intégré. Ce type d’ordinateur est donc très pratique pour les étudiants ou pour un usage en mobilité.

Rappelons également que ChromeOS est parfaitement compatible avec tous les services de la suite logicielle Microsoft Office grâce aux web apps très performantes, et qui ont l’avantage de ne pas occuper de place sur l’espace de stockage par rapport aux programmes installés en local sur d’autres ordinateurs. L’écosystème applicatif est complet et varié grâce notamment à l’accès aux applications du Play Store. Les Chromebooks étant tout à fait capables d’exécuter des applications Android, vous pouvez même jouer à n’importe quel titre présent sur le magasin de Google.