Galax confirme l’existence d’une RTX 3080 avec 20 Go de VRAM

En fin de semaine dernière, des informations partagées par Gigabyte évoquaient des cartes graphiques NVIDIA GeForce RTX 3080 et RTX 3070 munies de respectivement de 20 et 16 Go de VRAM. Au tour de Galax de confirmer l’existence de la première.

L’image provient d’une diapositive de présentation interne à l’entreprise. Apparaissent les mentions de la RTX 3080 susmentionnée et également d’une RTX 3060.

La guerre de la VRAM face à AMD

On ignore la date de lancement de ce modèle. Il est probable qu’il débarque peu de temps après la commercialisation des cartes RX 6000 d’AMD. Selon de précédentes données, la RX 6900 embarquerait 16 Go de VRAM et la RX 6800, 12 Go.

L’autre interrogation concerne le prix : l’addition pour une RTX 3080 avec 20 Go de mémoire GDDR6X pourrait s’avérer relativement salée.

