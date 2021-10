Galax prépare des barrettes DDR5 LEGO

Selon des informations partagées par Expreview, Galax commercialisera prochainement des barrettes mémoire DDR5 de type LEGO dans sa gamme Gamer. L’entreprise n’a fait aucune annonce officielle pour le moment ; prenez donc cette rumeur pour ce qu’elle est. Cependant, ce ne serait pas un acte inédit pour Galax. L’année dernière, la société avait présenté une carte graphique NVIDIA GeForce RTX 3090 Gamer, déjà inspirée par LEGO.

Ces barrettes mémoire DDR5 Gamer se déclineraient dans des versions rouge et bleue. Selon les visuels fournis, elles bénéficient d’une bande ARGB au niveau de la partie supérieure ; cette rampe LEGO en 1 x 18 a pour vocation d’accueillir des blocs LEGO, idéalement translucides ou transparents pour laisser passer la lumière. Un concept déjà utilisé pour la carte graphique susmentionnée mais avec deux sections en 2 x 6.

Des kits de DDR5-4800, de 16 Go à 64 Go

Galax proposerait des kits de 16 Go (2 x 8 Go), 32 Go (2 x 16 Go) et 64 Go (2 x 32 Go). Les barrettes respecteraient les valeurs standards préconisées par le JEDEC (DDR5-4800 et tension de 1,1 V).

La marque n’a pas référencé ce produit sur son site pour le moment. Malheureusement pour les fans européens de LEGO, Il est probable que ces barrettes soient réservées au marché chinois, en tout cas dans un premier temps.

