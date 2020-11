Galax présente un prototype de carte graphique WTF (Work The Frames)

Une carte WTF et une expérience qui l’est tout autant !

Si pour dévoiler de nouvelles cartes graphiques, certains constructeurs se contentent de faire du teasing sur Twitter, d’autres, plus audacieux, proposent une expérience qui pourrait bien rappeler quelques trips psychédéliques à certains ; c’est notamment le cas de Galax, qui a choisi d’exhiber sa carte graphique Work The Frames directement via une exposition virtuelle.

Votre rédacteur s’y est risqué pour vous rapporter quelques photos. Mais rien n’empêche les plus audacieux d’entre vous de vivre cette aventure pour le moins étrange (mais tout à fait licite et bégnine, pas d’inquiétude). Intéressé ? Alors plongez ici ; vous atterrissez au milieu d’un hall d’exposition type Tron, baigné de musique House ; vous croisez probablement de surprenantes créatures habillées de courtes jupes et de hauts talons ; naturellement, ce sont les cartes graphiques flottantes qui captent votre regard. Dirigez-vous vers la gauche, en direction d’une salle signalisée « 30 Series WTF Prototype » ; celle-ci renferme un trésor : le prototype de la RTX WTF. Ah, ultime conseil : pour errer efficacement dans ce dédale, passer votre clavier en QWERTY.

Galax dévoile une RTX 3090 en mode LEGO

Du RGB partout

Vous en conviendrez, cette version Work The Frames devrait ravir les amateurs d’effets RGB : elle resplendit de lumière de tous les côtés. Pour la refroidir, Galax a opté pour trois ventilateurs aux pales translucides.

Pour le moment, la date de lancement et le prix de cette version restent inconnus. Elle devrait arriver sous la forme d’une RTX 3080 dans un premier temps.