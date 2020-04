GDP lance un PC gaming très mobile de 8 pouces

Muni d’un processeur Intel Core i5-1035G7 avec un iGPU Gen11 Iris Plus 940, suffisant pour faire tourner des titres comme Rainbow Six Siege ou Apex Legends selon la société.

Pour ceux qui sont à la recherche d’un ordinateur portable pour jouer très mobile, GDP propose le Win Max, un minuscule appareil de 8 pouces. Il s’arme de notamment de deux sticks directement positionnées sous l’écran. D’ailleurs, celui-ci offre une définition de 1280 × 800 pixels.

Ce n’est certes pas très élevé, mais, format réduit oblige, ce Win Max n’embarque pas une carte graphique dédiée. À l’intérieur, on retrouve un processeur Intel Core i5-1035G7 avec un iGPU Gen11 Iris Plus 940. Tout ceci est épaulé par 16 Go de mémoire vive LPDDR4X et d’un SSD de 512 Go. À en croire les benchmarks fournis par le fabricant, c’est une configuration suffisante pour faire tourner de nombreux jeux : Fifa 20, Apex Legends, PUBG, Rainbow Six Siege ou encore League of Legends.

MSI octroie un Core i7-9700F et une GTX 1660 Super à son mini-PC Trident 3 Arctic

Des valeurs à vérifier

Néanmoins, prenez tout ceci avec circonspection et attendez des tests réalisés par la presse pour vous assurer de la véracité des ces valeurs. En outre, GDP ne donne pas les réglages précis. Néanmoins, la société indique qu’il est possible d’augmenter un peu le nombre d’ips en abaissant les paramètres graphiques. Par conséquent, on suggère qu’ils ne sont pas déjà au minimum.

Enfin, niveau connectique, ce Win Max est bien fourni. Il propose notamment un port Thunderbolt 3 qui peut notamment être utilisé pour connecter un GPU externe. Il y a égalent un port USB Type-C 3.1 Gen2, deux ports USB Type-A 3.1 Gen1, de l’HDMI et de l’Ethernet RJ45. La firme n’a pas communiqué le tarif.